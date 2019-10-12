Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Саудовская Аравия возместит США затраты на переброску войск в королевство

58
0 Оставить комментарий

Саудовская Аравия возместит США затраты на переброску войск в королевство

Вашингтон, 12 октября. Власти Саудовской Аравии согласились компенсировать США затраты на переброску дополнительных американских сил в королевство, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Мы отправляем военнослужащих и технику на Ближний Восток, чтобы помочь Саудовской Аравии.. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им», — заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал Эр-Рияд «очень хорошим союзником». По его словам, Саудовская Авария является чрезвычайно важным игроком на Ближнем Востоке, и отношения между странами «очень хорошие». Трамп добавил, что Эр-Рияд закупает у Вашингтона «различную продукцию на сотни миллиардов долларов не только военного характера». 

«Военную технику на 110 миллиардов долларов — это миллионы рабочих мест», — добавил Трамп.

Саудовская Аравия возместит США затраты на переброску войск в королевство

В пятницу стало известно, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение. В королевстве развернут еще две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Пентагон также подтвердил передислокацию трех тысяч военных.

В сообщении американского оборонного ведомства уточнялось, что переброска военной техники осуществлялась в связи с иранской угрозой.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары в результате атаки дронов. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров