Саудовская Аравия возместит США затраты на переброску войск в королевство

Вашингтон, 12 октября. Власти Саудовской Аравии согласились компенсировать США затраты на переброску дополнительных американских сил в королевство, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Мы отправляем военнослужащих и технику на Ближний Восток, чтобы помочь Саудовской Аравии.. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им», — заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал Эр-Рияд «очень хорошим союзником». По его словам, Саудовская Авария является чрезвычайно важным игроком на Ближнем Востоке, и отношения между странами «очень хорошие». Трамп добавил, что Эр-Рияд закупает у Вашингтона «различную продукцию на сотни миллиардов долларов не только военного характера».

«Военную технику на 110 миллиардов долларов — это миллионы рабочих мест», — добавил Трамп.

В пятницу стало известно, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение. В королевстве развернут еще две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Пентагон также подтвердил передислокацию трех тысяч военных.

В сообщении американского оборонного ведомства уточнялось, что переброска военной техники осуществлялась в связи с иранской угрозой.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары в результате атаки дронов. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран.