Соседка матери убийцы саратовской школьницы рассказала о ее неадекватности

Саратов, 12 октября. Соседка матери убийцы саратовской школьницы Наталья Скиданова рассказала о ее неадекватности, грозах и нападении на ребенка.

По словам Скидановой, женщина вставила палку в колесо велосипеда ее ребенка, когда тот спускался с горы. В результате ребенок «кубарем покатился». Скиданова также отметила, что мать предполагаемого убийцы постоянно угрожала ей самой.

«Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: «выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим что с твоими детьми будет». Потому что мои дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову», — цитирует Скиданову телеканал «Звезда».

Девятилетняя Лиза пропала в минувшую среду. В четверг в гараже в районе Сельхозинститута правоохранители обнаружили ее тело. Как оказалось, ребенок не дошел считанные метры до своего дома. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения.

По подозрению в убийстве был задержан Михаил Т. Мужчина сознался в содеянном. Жители Саратова устроили стихийный митинг, люди требовали отдать убийцу ребенка им на самосуд. На фоне трагических событий в Саратове общественность вновь стала обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь.

Накануне вечером стало известно об обысках, прошедших в квартире матери подозреваемого. Она заявила, что полицейские «ничего не нашли».

По словам женщины, она видела сына пару дней назад, и о его настоящем местонахождении ей ничего не известно. При этом она уверена в том, что Михаил Т. ни в чем не виноват.