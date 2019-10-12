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Соседка матери убийцы саратовской школьницы рассказала о ее неадекватности

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Соседка матери убийцы саратовской школьницы рассказала о ее неадекватности

Саратов, 12 октября. Соседка матери убийцы саратовской школьницы Наталья Скиданова рассказала о ее неадекватности, грозах и нападении на ребенка.

По словам Скидановой, женщина вставила палку в колесо велосипеда ее ребенка, когда тот спускался с горы. В результате ребенок «кубарем покатился». Скиданова также отметила, что мать предполагаемого убийцы постоянно угрожала ей самой.

«Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: «выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим что с твоими детьми будет». Потому что мои дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову», — цитирует Скиданову телеканал «Звезда».

Девятилетняя Лиза пропала в минувшую среду. В четверг в гараже в районе Сельхозинститута правоохранители обнаружили ее тело. Как оказалось, ребенок не дошел считанные метры до своего дома. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения.

Соседка матери убийцы саратовской школьницы рассказала о ее неадекватности

По подозрению в убийстве был задержан Михаил Т. Мужчина сознался в содеянном. Жители Саратова устроили стихийный митинг, люди требовали отдать убийцу ребенка им на самосуд. На фоне трагических событий в Саратове общественность вновь стала обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь

Накануне вечером стало известно об обысках, прошедших в квартире матери подозреваемого. Она заявила, что полицейские «ничего не нашли».

По словам женщины, она видела сына пару дней назад, и о его настоящем местонахождении ей ничего не известно. При этом она уверена в том, что Михаил Т. ни в чем не виноват.

«Он замечательный, добрый, умный работящий», — заявила женщина журналистам, уточнив, что на данный момент ее сын работает простым рабочим.

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Источник: телеканал «Звезда»
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