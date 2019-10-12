В Латвии высказались против салюта в Москве в честь освобождения Риги от фашистов

Рига, 12 октября. МИД Латвии назвал недружественным шагом проведение праздничного салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

«Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Запланированный на 13 октября праздничный салют в Москве в ведомстве считают недружественным шагом.

Москва не раз заявляла, что речи о «советской оккупации» стран Балтии быть не может. Присоединение Прибалтики к СССР рассматривается как процедура, соответствовавшая нормам международного права. По мнению российских экспертов, употребление термина «оккупация» в корне неверно, поскольку речь идет о вводе войск на договорной основе с ясно выраженного согласия правительств стран. Кроме того, во время пребывания стран в составе СССР действовали национальные органы власти.

Отметим, в рамках спецпроекта «Огни свободной Риги» на сайте Минобороны РФ были опубликованы архивные материалы, среди которых — план Рижской наступательной операции и политдонесение Ленинградского фронта. В последнем сообщается, что осенью 1941 года в 17 километрах от Риги в месте Саласпилс нацистами был организован концентрационный лагерь для политических заключенных. Рижане называли это место «лагерем смерти и ужаса».