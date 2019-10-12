Вашингтон, 12 октября. Судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину, начнется 6 апреля 2020 года. Соответствующая информация приводится в документе из базы федерального суда столичного округа Колумбия

«Судебный процесс начнется 6 апреля 2020 года», — указано в подписанном в пятницу судьей Дэбни Фридрик графике рассмотрения дела, передает ТАСС.

8 октября адвокат Эрик Дюбелье, представляющий в суде США интересы «Конкорда», подал ходатайство о прекращении дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года. В нем ключевым тезисом является отсутствие состава преступления в деятельности компании «Конкорд». В случае очередного отказа судьи в рассмотрении аргументов защиты это покажет степень «справедливости» американского суда и снова подтвердит, что дело является сугубо политическим.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что защите «Конкорда» удалось получить доступ к части материалов, которые уже считаются неконфиденциальными, однако значительная часть документов засекречена. Эрик Дюбелье заявлял, что его команда провела год, чтобы ознакомиться с несколькими миллионами документов, но до сих пор не закончила этот процесс из-за ряда ограничительных законов и процедур в США.

В апреле этого года компания «Конкорд», безосновательно обвиняемая представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат Дюбелье уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Судя по всему, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, как и Барр, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора.

К настоящему времени никто так и не смог четко объяснить, в чем заключаются обвинения против российских юридических и физических лиц, несмотря на ходатайство адвокатов по данному вопросу. Американские прокуроры до сих пор не передали полный объем так называемых доказательств, на основании которых было предъявлено обвинение в «сговоре против США». Ответ очевиден: никаких доказательств у них попросту нет.

18 апреля Мюллер опубликовал доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось. «Русский след» в отдельных процессах против американских политиков, адвокатов, политтехнологов и чиновников не просто не прослеживался — он там начисто отсутствовал. Завершившееся провалом «расследование» обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 млн долларов.