Скабеева оценила предложение отменить мораторий на смертную казнь

Москва, 12 октября. Телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева прокомментировала предложение отменить мораторий на смертную казнь в России. Она напомнила об истории британца Тимоти Эванса, оправданного после повешения.

Эванса приговорили к смертной казни и повесили в 1949 году по обвинению в убийстве жены и ребенка. Спустя четыре года выяснилось, что преступление совершил серийный убийца Джон Кристи. Скабеева в своем Telegram-канале напомнила, что «дело Эванса» привело к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году.

Смертная казнь до сих пор прописана в российском законе, но при этом ее применение запрещено Конституционным судом и международными соглашениями, к которым присоединилась Россия. Вопрос об отмене моратория на смертную казнь обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки. Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд. Также прозвучали призывы вернуть в России смертную казнь.

Эти призывы поддержали журналист Евгений Примаков, избранный депутатом Госдумы в 2018 году по одномандатному избирательному округу в Саратовской области, и ряд экспертов.

Первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству и первый замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов в интервью Федеральному агентству новостей призвал Евгения Примакова внести соответствующую инициативу об отмене моратория на смертную казнь на рассмотрение нижней палаты парламента.

Однако, по его словам, шансы, что мораторий на смертную казнь в России будет отменен хотя бы для террористов и педофилов, не очень высоки.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии ФАН выступил за снятия моратория. По его мнению, «насильственные преступления против детей, терроризм, предательство Родины и измена, коррупция в запредельных формах должны наказываться соответствующим образом». В качестве альтернативы Малькевич предлагает «прописать пожизненное наказание».