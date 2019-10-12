В Киеве заявили, что Зеленский должен «заморозить» ситуацию в Донбассе

Украинская власть должна «заморозить» конфликт в Донбассе и «оставить все как есть». Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей выразил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о наличии у него «плана Б» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Президент Украины Владимир Зеленский устроил «шоу с журналистами» вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности. Это никуда не годится», — возмутился Михальченко.

Кроме того, сложившаяся в Донбассе патовая ситуация не имеет большого простора для маневра, считает эксперт.

«Касательно Донбасса любые планы А, Б, В и тому подобные по большому счету сводятся лишь к трем планам», — констатировал украинский политолог.

По его словам, украинское государство стоит перед сложным выбором, и каждый из этих путей является компромиссным.

«Первый — договориться с Россией. Второй — оставить все так, как есть. Третий — пойти войной на Россию», — перечислил возможные варианты действий Михальченко.

При этом ни один из этих вариантов, кроме того, чтобы оставить все так как есть, не представляется возможным реализовать, отметил он.

Подписание же контактной группой в Минске так называемой «формулы Штайнмайера» Николай Михальченко считает ошибкой украинского руководства.

«План Штайнмайера вообще полностью абсурден. Как можно проводить выборы, когда идет война? Что, Франция проводила выборы, когда была оккупирована Германией?», — выразил недоумение политолог.

Таким образом, проведение в Донбассе выборов на данный момент невозможно, уверен Михальченко.