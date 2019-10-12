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Российские паралимпийцы получили официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

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Российские паралимпийцы получили официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Москва, 12 октября. Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба организации.

В ПКР сообщили в пятницу, что Международный паралимпийский комитет направил официальное приглашение президента IPC Эндрю Парсонса и президента оргкомитета Игр-2020 Есиро Мори принять участие в Паралимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в Токио.

По предварительным оценкам, в Играх-2020 примут участие порядка 300 российских спортсменов, которые выступят в 18-20 видах спорта. Паралимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года. 

Российские паралимпийцы получили официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Напомним, три года назад ПКР лишили прав из-за результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на бразильских Играх-2016. В прошлом году на Паралимпиаде в Пхенчхане россияне выступали под нейтральным флагом.

В феврале МПК условно восстановил права ПКР, что открыло сборной страны дорогу на международный старт. Однако в течение трех лет российские паралимпийцы будут находиться под тщательным контролем со стороны антидопинговых инспекторов, что является основным условием восстановления прав российской организации.

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