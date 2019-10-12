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Володин передал Эрдогану приветствие от Путина

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Володин передал Эрдогану приветствие от Путина

Стамбул, 12 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле и передал ему приветственные слова от президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, встреча состоялась в преддверии третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму. 

Во время официального приема участники Конференции обменялись мнениями по международным вопросам. После состоялась встреча Володина и Эрдогана. 

«Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили темы Конференции, которая состоится в субботу: вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

Володин передал Эрдогану приветствие от Путина

Как сообщалось ранее, Путин и Эрдоган 9 октября провели телефонные переговоры, во время которых обсудили планируемую операцию «Источник мира» турецких ВС на севере Сирии. В ходе беседы главы государств отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и уважения ее суверенитета.

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