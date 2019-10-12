Мать признавшегося в убийстве саратовской школьницы рассказала о своем сыне

Саратов, 12 октября. Мать Михаила Т., подозреваемого в убийстве девятилетней жительницы Саратова, рассказала журналистам о своем сыне. Женщина назвала его «замечательным, добрым и умным».

Вечером накануне стало известно об обысках, прошедших в квартире женщины. Она заявила, что полицейские «ничего не нашли».

«Да ничего не нашли. Чего здесь найти-то можно?» — сказала она.

По словам женщины, сына она видела пару дней назад, а о настоящем его местонахождении ей ничего не известно. При этом она уверена в том, что Михаил Т. ни в чем не виноват.

«Он замечательный, добрый, умный работящий», — заявила женщина журналистам, уточнив, что на данный момент ее сын работает простым рабочим.

Одна из жительниц дома, в котором проживает мать подозреваемого, сомневается в адекватности женщины.

«У нее, вообще-то, как я понимаю, диагноз — шизофрения», — сказала она.

Соседка также сообщила, что к местному участковому неоднократно обращались с самыми разными жалобами в ее адрес, передает RT.

Напомним, девятилетняя Лиза пропала в минувшую среду. В четверг в гараже в районе Сельхозинститута правоохранители обнаружили тело. Как оказалось, ребенок не дошел считанные метры до своего дома. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения.

Подозреваемый Михаил Т. был задержан. Мужчина сознался в убийстве. Жители Саратова устроили стихийный митинг, люди требовали отдать убийцу ребенка им на самосуд. На фоне трагических событий в Саратове общественность вновь стала обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь.