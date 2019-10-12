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Россия

Уголовное дело возбудили против экс-губернатора Челябинской области

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Уголовное дело возбудили против экс-губернатора Челябинской области

Москва, 12 октября. В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщил адвокат Игорь Трунов.

Трунов сообщил РИА Новости, что Дубровского подозревают в превышении полномочий с ущербом на сумму 20 млрд рублей.

Поскольку Дубровский сейчас не относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, расследование его дела ведет следственный департамент МВД, уточнил Трунов.

Дубровский занимал пост главы Челябинской области с 15 января 2014 года по 19 марта 2019 года. С 2011 года по 2014 год трудился гендиректором Магнитогорского металлургического комбината.

По итогам единого дня голосования на губернаторских выборах в регионе наибольшее количество голосов получил самовыдвиженец Алексей Текслер. По данным челябинского облизбиркома, после обработки 100% протоколов Текслер набрал 69,31% голосов.

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Источник: РИА Новости
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