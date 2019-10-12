Москва, 12 октября. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских поддержал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступающей против попыток остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

В пятницу глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза, министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что проект «Северный поток — 2» имеет большое значение и остановить его реализацию нельзя.

Ананских в беседе с RT напомнил, что Берлин с самого начала заявлял о важности проекта для Германии и никогда не менял своей позиции.

«Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект. Россия имеет обширную историю поставок газа в Германию еще со времен СССР, и сбоев никогда не было», — подчеркнул депутат.

При этом Ананских добавил, что за реализацией проекта «Северный поток — 2» стоит не только российская сторона, несколько государств вкладывают в него средства.

«Нет никакого смысла останавливать проект, и никто этого делать не будет», — сказал он.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода планируют завершить в 2019 году.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают страны Прибалтики, США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств.

В пятницу Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2». Она оценила Россию как надежного партнера, который зарекомендовал себя с лучшей стороны.