Политолог оценил кандидатуру Салливана на пост посла США в России

Москва, 12 октября. Кандидат на пост посла США в России Джон Салливан «не плетет интриги, а следит за буквой закона», заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По мнению эксперта, возможно, это именно то, что нужно в сегодняшних взаимоотношениях России и Соединенных Штатов.

Солонников в беседе с RT прокомментировал заявление Белого дома о том, что президент Дональд Трамп собирается выдвинуть заместителя госсекретаря США Салливана на пост посла в России.

По мнению эксперта, важным моментом является то, что Салливана «чаще характеризуют не как дипломата, а как юриста».

«Он не плетет какие-то интриги, а следит за буквой закона. Возможно, это и нужно в нынешних взаимоотношениях США и России. Важно, чтобы было меньше личных эмоций и пристрастий и больше следования документам», — заявил Солонников.

Он также отметил, что на пост посла в РФ Салливан переходит с высокой должности. Данный факт, по его мнению, «можно оценить не только как понижение его в статусе, но и как понимание высокого значения нового дипломатического посла».

В пятницу газета The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте сообщила, что Трамп намерен официально назначить Салливана послом Штатов. По данным издания, российская сторона уже согласилась аккредитовать Салливана в качестве посла.

3 октября завершил работу предыдущий посол США в РФ Джон Хантсман. Он занимал эту должность в течение двух лет. О том, что преемником Хантсмана может стать Салливан, СМИ сообщали еще в августе. Ранее первый заместитель госсекретаря США участвовал в консультациях Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, сообщала «Газета.ру».