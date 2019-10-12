Действия провокаторов на акциях в Москве координировались в закрытых чатах в соцсетях

Москва, 12 октября. Организаторы незаконных митингов в Москве, которые официально не были согласованы с властями, активно анонсировали их, применяя различные способы. Об этом говорится в фильме-расследовании телеканала НТВ под названием «Организационная протестность», посвященном прошедшим в июле-сентябре в Москве незаконным акциям так называемой оппозиции.

Поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников главы так называемого ФБК Алексея Навального, не сумевших выполнить предусмотренные законом правила, в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. «Оппозиция», устраивая незаконные акции, требовала допустить к выборам своих «независимых кандидатов», которых поймали на фальсификации подписей избирателей. МГИК на законных основаниях отказал нарушившим российское законодательство в регистрации.

Как говорится в фильме НТВ, лидеры «оппозиции» открыто призывали граждан выходить на улицы. Анонс митингов-акций активно проводился в социальных сетях, была даже организована массовая расклейка «агиток» во дворах.

По данным НТВ, действия участников протеста очень четко координировались с помощью закрытых чатов в мессенджерах и соцсетях. В них согласовывались точки сбора, направления движения, кричалки, публиковались предупреждения о появлении полиции. Публиковались также специальные карты, показывающие, как грамотно обходить полицейские кордоны.

Кроме того, координаторы так называемых митингов выкладывали в общие чаты инструкции, как изготовить, например, коктейль Молотова, и «в кого он должен полететь». Организаторы высказывали предположения, сколько полицейских может погибнуть при «правильных» действиях провокаторов. Участникам акций также предлагалось опрокидывать машины, кидать в автозаки дымовые шашки.

Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела РФ через незаконные акции псевдооппозиционеров.

Было также установлено, что этим летом глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон вел тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Навального о том, как надо проводить уличные акции и противодействовать полиции.