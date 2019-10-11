Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий борец за права геев

Лос-Анджелес, 11 октября. Американский актер, открытый гей, борец за права меньшинств Билли Портер является главным претендентом на роль Феи-крестной в новом музыкальном фильме «Золушка» от Sony.

Как сообщает Variety, сейчас Портер ведет переговоры с Sony. В компании пока отказываются от комментариев. Саму Золушку сыграет певица Карла Камилла Кабельо.

По данным издания, новая «Золушка» станет музыкально-ориентированной версией традиционной сказки об осиротевшей девушке со злой мачехой. Анимационная драма 1950 года «Диснея» получила два ремейка: фильм 1997 года с Уитни Хьюстон в главной роли и версию Кеннета Брана 2015 года с Лили Джеймс. Последняя картина собрала в прокате 543 миллиона долларов по всему миру.

Зрителю Портер известен по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза». За роль в последнем он получил «Эмми». При этом он стал первым открытым геем, ставшим обладателем данной награды.

Летом стало известно, что роль Русалочки в игровом ремейке знаменитого мультфильма исполнит темнокожая певица Халли Бэйли. 19-летняя Бэйли, по мнению создателей картины, обладает чертами, присущими главной героине, а также отлично поет, передавал RT.

Для Бэйли это первая главная роль в полнометражном проекте. Более десяти лет назад она появилась в эпизоде ленты «Последний отпуск» с Куин Латифой, а затем — в телевизионных проектах, в том числе в популярном сериале «Повзрослевшие».

Несмотря на волны критики, многие восприняли новость положительно. В частности, актриса Алисса Милано, ставшая в свое время прототипом мультипликационной Ариэль, заявила в Twitter, что кандидатура Бэйли — «превосходный выбор».