Эрдоган ответил США, призвавшим прекратить операцию в Сирии

Анкара, 11 октября. Анкара продолжит военную операцию «источник мира» в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер призвал турецкую армию прекратить действия на сирийский территории.

Эрдоган в свою очередь напомнил, что США ранее не откликнулись на призывы Анкары прекратить поддержку курдских формирований.

«Нам поступают угрозы, чтобы мы остановили эту операцию. Я говорил президенту США Дональду Трампу и другим странам: «остановите это» (военную поддержку курдов со стороны США), но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим», — подчеркнул президент Турции.

При этом Эрдоган подчеркнул, что военная операция не направлена против территориальной целостности Сирии, и «Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористическими организациями».

В среду Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, сообщали «Известия». Эрдоган заявлял, что военные действия Анкары в соседнем государстве нацелены на «уничтожение террористической угрозы» и создание зоны безопасности, куда смогут вернуться сирийские беженцы.

За день до этого Пентагон сообщил, что США вывели свой военный контингент из района потенциального наступления Турции в САР. После начала операции президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить по Турции и финансово, и с санкциями, если она не будет играть по правилам».

В пятницу Трамп подписал указ, разрешающий министерству финансов ввести «мощные санкции» против Турции. Глава Минфина США Стивен Мнучин выразил надежду, что Штатам не придется воспользоваться этими санкция, поскольку так они «могут сокрушить турецкую экономику, если потребуется». По его словам, указ Трампа позволяет Минфину ввести существенные санкции против любых физических и юридических лиц.