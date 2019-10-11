На форуме «Социальный Петербург» рассказали, как НКО помогают стране. ФАН-ТВ

Ежегодный форум некоммерческих организаций (НКО) «Социальный Петербург: вместе с городом» прошел в Историческом парке. В церемонии открытия участвовали члены городского правительства.

«Люди, желающие быть полезными обществу, именно благодаря вам, сидящим в этом зале и еще 150 тысячам людей, которые работают в некоммерческих организациях, вас стали называть третьим сектором, наряду с органами государственной власти и бизнесом. И это неслучайно, потому что вы стали занимать огромную и видимую роль в общественной жизни», — заявила врио губернатора Петербурга Любовь Совершаева.

Участники форума обсудили приоритетные национальные проекты, в развитии которых Петербургу помогают НКО. Ведь любые общественные объединения и организации — важный инструмент в решении государственных задач.

«Могут ли и каким образом НКО участвовать в реализации национальных проектов. Сейчас из каждого угла, с экранов телевизоров мы слышим, что национальные проекты это приоритетные точки приложения усилий, что именно в этих направлениях мы должны совершить рывок в развитии. Логично предположить, чтобы этот рывок состоялся, нам нужно аккумулировать усилия разных акторов общественной жизни», — подчеркнула председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец.

Например, одной из задач, которые решают некоторые НКО, стала забота об окружающей среде. Они делают это в рамках национального проекта «Экология».

«Мы людей вовлекаем, и за счет этого делаем более модным. Мы это просто делаем громко. Мы делаем это так, чтобы это было попсово. Мы попса в мире экологии. 25 лет проекту. У нас ведется общий счетчик на сайте — сколько тонн мусора убрано. Сейчас 1100 тонн убрано за пять лет», — рассказал председатель международной общественной организации «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

Некоммерческие и общественные организации берут на себя развитие важнейших сфер: экологии, образования, здравоохранения. Часто их деятельность остается незамеченной, в то время как ее результаты крайне важны.