Датская пивоваренная компания показала первые в мире бумажные бутылки для пива

Копенгаген, 11 октября. Одна из международных пивоваренных компаний представила в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива. Непрозрачные бутыли изготовлены полностью из натуральных материалов и поддаются переработке.

Как сообщает пресс-служба Carlsberg Group, на саммите C40 World Mayors компания представила первую в мире «бумажную бутылку» для пива. По заверению представителей фирмы, изготовленная из древесных волокон, получаемых из экологически чистых источников, бутылка на 100% основана на био-материалах и полностью пригодна для переработки.

Группа компаний также объявила, что к ней присоединились другие ведущие мировые компании, «которые едины в своем видении развития устойчивой упаковки посредством развития технологии бумажных бутылок».

Один из прототипов создан из тонкой переработанной полимерной пленки ПЭТ, а другой — из полимерной пленки PEF на биологической основе. В компании сообщили, что данные прототипы будут использованы для тестирования барьерной технологии, «так как Carlsberg ищет решение для достижения своей конечной цели — бутылка на 100% на биологической основе без полимеров».

Проект по разработке бутылки из древесного волокна на основе экологически чистого сырья стартовал в 2015 году. В проекте заняты эксперты по инновациям EcoXpac, упаковочной компании BillerudKorsnäs и исследователи из Технического университета Дании при поддержке Innovation Fund Denmark. К проекту планируют присоединиться The Coca-Cola Company, The Absolut Company и L’Oréal.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в начале июня Роспотребнадзор выступил за законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли в России. Ведомство предложило юридически закрепить стимул применять многоразовую тару и саморазрушающиеся материалы при производстве упаковки.

По данным Минпромторга, в России каждый год образуется около 3,6-5 млн тонн пластиковых отходов. Перерабатывается лишь малая часть из этой массы. Часть отходов попадают в окружающую среду из-за стихийных свалок, возникающих в том числе в лесах и водоемах.