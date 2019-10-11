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Двое французских солдат пострадали в результате атаки турецких ВВС на севере Сирии

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Двое французских солдат пострадали в результате атаки турецких ВВС на севере Сирии

Париж, 11 октября. Двое французских солдат получили ранения в результате бомбардировки со стороны турецких ВВС на севере Сирии.

Телеканал Al-Hadath вечером в пятницу сообщил, что под обстрел со стороны авиации Турции попала база военнослужащих США и Франции в сирийском городе Кобани. Несколько американских и французских военных получили ранения в результате разрыва двух снарядов возле блокпоста.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа в Сирии. Издание Newsweek сообщило, авиаудар по американским войскам произошел рядом с холмом Мистенур.

 

 

 

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