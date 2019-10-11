Экс-супруги Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» станут участницами шоу «Холостяк»

Москва, 11 октября. Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали участницами телешоу «Холостяк» на ТНТ.

Милана является блогером и дочерью покойного сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова. Однако широкой публике девушка известна как бывшая жена футболиста Александра Кержакова. В июне 2018 года экс-жена Кержакова призналась, что страдала от наркозависимости и была вынуждена пройти лечение в наркологической клинике. По словам девушки, она пристрастилась к наркотикам после смерти отца.

История Лизы Адаменко звучит более захватывающе. В 16 лет девушка вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова, который ранее являлся топ-менеджером компании «Лукойл». Через несколько лет после свадьбы пара разошлась. Бывший супруг обвинял девушку в измене, а Лиза утверждала, что Иванов неоднократно ее избивал. После развода девушка вернулась в модельный бизнес и сейчас много снимается в рекламе и фотопроектах.

Новым участницам телешоу «Холостяк» предстоит покорить сердце стоматолога Антона Криворотова, передает интернет издание Super.

Ране в Сети появились слухи, что новым героем шоу «Холостяк» станет рэпер Алексей Долматов, который более известен широкой публике под псевдонимом Гуф. Причиной для появления слухов стала публикация фотографии в соцсетях, на которой Долматов запечатлен в черном фраке. При этом в нагрудном кармане фрака находилась красная роза. Пользователи предположили, что рэпер находится на съемках шоу «Холостяк», седьмой сезон которого должен выйти в эфир в марте 2020 года. Позднее телешоу «Холостяк» опровергли информацию о возможном участии Гуфа.