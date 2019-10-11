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ВВС Турции по ошибке атаковали базу американского спецназа в Сирии

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ВВС Турции по ошибке атаковали базу американского спецназа в Сирии

Нью-Йорк, 11 октября. ВВС Турции по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа в Сирии. По данным американского новостного издания Newsweek, авиаудар по американским войскам произошел в районе Кобани рядом с холмом Мистенур.

Согласно приведенной информации, в результате атаки турецких ВВС погиб один американский солдат, еще семеро получили ранения. Newsweek также пишет, что под удар также попали и французские военные. По предварительным данным, пострадали двое военных ВС Франции.

Информация дополняется.

 

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