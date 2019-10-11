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Шейнин устроил ликбез украинскому эксперту после угрозы «дать России по зубам»

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Шейнин устроил ликбез украинскому эксперту после угрозы «дать России по зубам»

Москва, 11 октября. Украинский политолог Максим Яли пытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», однако вместо этого получил урок истории от телеведущего Артема Шейнина. Ведущий легко смог разбить аргументы украинца, заявившего, что Киев сможет «дать России по зубам». 

В эфире программы Яли заявил о неких «утечках из Киева», согласно которым Украина планирует вести боевые действия против России при поддержке США и НАТО. Свое мало похожее на правду заявление он продолжил фразой о том, что Украина укрепляет и собственную боевую мощь, чтобы «дать по зубам» России самостоятельно.

Шейнин в ответ устроил ликбез украинцу, напомнив, что ВСУ ранее уже демонстрировали свой «высокий» уровень боеспособности. Так, в 2014 году киевские силовики попали в так называемые «котлы» под Иловайском и Дебальцево, ведя боевые действия против ополчения Луганской и Донецкой народных республик, передает «ПолитЭксперт». Несмотря на это, ополчение позволило сохранить жизни тысячам украинских военнослужащих.

Шейнин устроил ликбез украинскому эксперту после угрозы «дать России по зубам»

Отметим, украинские политологи часто устраивают скандалы в эфирах российских телепередач для привлечения внимания к своим персонам. Так, в четверг два украинских эксперта — председатель правления организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан и политолог Александр Семченко — поругались в студии телеканала «Россия 1» 

В этом выпуске эксперты обсуждали срыв разведения сил в Донбассе. После словесной перебранки оба эксперта обозвали друг друга лжецами. После одного из выпадов с оскорблениями со стороны Семченко Трюхан ушел со съемок.

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Источник: ПолитЭксперт
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