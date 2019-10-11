Шейнин устроил ликбез украинскому эксперту после угрозы «дать России по зубам»

Москва, 11 октября. Украинский политолог Максим Яли пытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», однако вместо этого получил урок истории от телеведущего Артема Шейнина. Ведущий легко смог разбить аргументы украинца, заявившего, что Киев сможет «дать России по зубам».

В эфире программы Яли заявил о неких «утечках из Киева», согласно которым Украина планирует вести боевые действия против России при поддержке США и НАТО. Свое мало похожее на правду заявление он продолжил фразой о том, что Украина укрепляет и собственную боевую мощь, чтобы «дать по зубам» России самостоятельно.

Шейнин в ответ устроил ликбез украинцу, напомнив, что ВСУ ранее уже демонстрировали свой «высокий» уровень боеспособности. Так, в 2014 году киевские силовики попали в так называемые «котлы» под Иловайском и Дебальцево, ведя боевые действия против ополчения Луганской и Донецкой народных республик, передает «ПолитЭксперт». Несмотря на это, ополчение позволило сохранить жизни тысячам украинских военнослужащих.

Отметим, украинские политологи часто устраивают скандалы в эфирах российских телепередач для привлечения внимания к своим персонам. Так, в четверг два украинских эксперта — председатель правления организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан и политолог Александр Семченко — поругались в студии телеканала «Россия 1»

В этом выпуске эксперты обсуждали срыв разведения сил в Донбассе. После словесной перебранки оба эксперта обозвали друг друга лжецами. После одного из выпадов с оскорблениями со стороны Семченко Трюхан ушел со съемок.