Убитая девочка из Саратова жила в опасном районе, заявил волонтер

Саратов, 11 октября. Убитая в Саратове школьница жила в опасном районе. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала знакомая семьи девочки, волонтер Дарья. Девушка участвовала в поисках пропавшей школьницы вместе с другими волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Вчера мы были на заброшенном заводе, там опасно. Мы были в Пудовкино, мы были в Красноармейске, были во всех местах города. Сегодня волонтеры вернулись только в пять утра домой», — сообщила девушка, добавив, что родители девочки находятся в шоковом состоянии.

Дарья — выпускница той самой 73-й школы города Саратова, в которой училась погибшая девочка.

«Лиза была обычным ребенком. Она была очень доверчивая, добрая. Я пересекалась с ней в школе, однажды вела замену у ее третьего класса», — вспомнила Дарья.

Семья Лизы К. была благополучной.

«Ни конфликтов, ни ссор, ничего», — добавила девушка.

Сейчас родители убитой школьницы не выходят из дома.

«Кошмарное у них состояние», — рассказала корреспонденту ФАН знакомая семьи школьницы.

В целом район, в котором жила девочка, считается небезопасным.

«Это очень опасный район. В прошлом году на меня здесь чуть не напали. Я тогда смогла убежать», — пояснила Дарья.

Вечером 10 октября в Саратове было найдено тело третьеклассницы Лизы К. Несколько дней пропавшую школьницу искали сотни волонтеров по всему Саратову. Тело ребенка было обнаружено в одном из гаражей неподалеку от школы, где училась Лиза. Горожане угрожали убийце школьницы самосудом.

Ранее стало известно, что убийца девятилетней Лизы обладал извращенными сексуальными наклонностями. Так, он посещал один из секс-шопов Саратова со своей супругой, где запомнился сотрудникам своим неадекватным поведением.

Возле гаража, где было найдено тело ребенка, а также в здании ее школы, был создан стихийный мемориал. Люди несут туда цветы, свечи и детские игрушки.

