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Военная операция в Сирии. Почему Трамп вывел свою армию? ФАН-ТВ

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9 октября президент Турции объявил о начале военной операции в приграничных районах на севере Сирии. Эту ситуацию эксперты называют Моментом в развитии всей сирийской ситуации, которая длится уже много лет.

Военная операция в Сирии. Почему Трамп вывел свою армию? ФАН-ТВ

Операцию назвали «Источник мира», она направлена против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Армия США, которая находилась на территории сирийских регионов, покинула свои позиции. Отказ от этого участия в боевых действиях привел к несбалансированной силе сторон. Дамаск до сих пор не может восстановить контроль над севером страны.

«Военное вмешательство  в процесс на ближнем востоке Трамп назвал самой большой ошибкой за всю американскую историю. Только в Сирии Америка потратила 80 млрд долларов без каких-то видимых результатов, непонятно на что. Он объявил о том, что американских солдат он оттуда уводит», пояснил заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов.

Военная операция в Сирии. Почему Трамп вывел свою армию? ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции в случае нарушения границ дозволенного. Но Анкара не собирается менять свою позицию даже после такого заявления. Турция называет целью этой операции — зачистку региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности». После туда планируют переместить  сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Также цели операции — обезопасить южную границу от террористов и защитить территориальную целостность Сирии.
 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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