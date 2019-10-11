Боевики в Сирии обстреляли 21 населенный пункт провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 11 октября. Боевики незаконных группировок обстреляли за сутки 21 населенный пункт сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации. За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов новое Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Мамухия, Кальят-Марза, Чекурджак, Сараф, Кермель, Кинсибба, Сафсафа провинции Латакия; Шарджа, Хребет-Абдин, Эс-Салихия, Хан-Шейхун, Хабит, Хуайн-эль-Кебир, Зайтуна, Сурея провинции Идлиб; Кара-Джурн, Калъат-эль-Мудик, Эль-Джейед провинции Хама.

В ЦПВС добавили, что на фоне проведения Турцией операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии активизировались действия незаконных вооруженных формирований в других регионах САР. Как сообщалось ранее, в провинции Даръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Российские военнослужащие не пострадали. Незначительные ранения получили двое сотрудников сирийских органов безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы безопасности Сирии обнаружили склад оружия в районе Аль-Аль-Ляджат в северо-западной части провинции Эс-Сувейды. В частности, сирийские военные изъяли 52 ящика с боеприпасами, 45 взрывных устройств и медицинских материалов, оставшихся от вооруженных террористических групп, которые когда-то обитали в регионе.