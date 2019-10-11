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Сильное задымление произошло на станции метро «Волжская» в Москве, ФАН публикует видео

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Сильное задымление произошло на станции метро «Волжская» в Москве, ФАН публикует видеоМосква, 11 октября. Сильное задымление произошло на станции Московского метрополитена «Волжская».

Как стало известно ФАН, на станции «Волжская», которая расположена на Люблинско-Дмитровской линии, произошло сильное задымление. По словам очевидцев, у входа в вестибюль станции чувствуется едкий запах.

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 20.36 мск, однако возгорания не обнаружили. В настоящее время рядом со станцией находится большое количество пожарных машин. Движение поездов временно приостановлено.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, на кадрах которого можно увидеть работу сотрудников МЧС на месте происшествия.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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