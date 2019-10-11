Боевики в Сирии подорвали СВУ на пути российского военного патруля

Дамаск, 11 октября. В сириийской провинции Даръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Как уточнили в ЦПВС, инцидент произошел в пятницу в 10.25 на маршруте патрулирования российской военной полиции в районе 700 метров западнее населенного пункта Анхуль. Взрыв самодельного безоболочного взрывного устройства произошел в непосредственной близости от автоколонны.

Никто из российских военнослужащих не пострадал.

Спустя 20 минут после инцидента к месту ЧП прибыло подразделение органов безопасности Сирии. В этот момент взорвалось еще одно СВУ. На этот раз повреждения получил автомобиль сирийских органов безопасности. Двое сирийских сотрудников ранены. Угрозы их жизни сейчас нет.