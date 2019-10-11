Приемка социальных квартир прошла в Петербурге. ФАН-ТВ

81 квартира готова к сдаче и заселению в Красногвардейском районе Петербурга. Специальная комиссия осмотрела новое жилье. Однокомнатные квартиры в новостройках с внутренней отделкой, установлена сантехника, пластиковые окна, датчики тепла и счетчики водоснабжения. На приобретение этого жилья из городского бюджета было выделено 270 млн рублей. Социальное жилье предназначено для льготных категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, жителей аварийных домов и других. Заселиться в свои новые квартиры жильцы смогут в ближайшее время.

«Мы смотрим готовность объектов, которые город приобрел для переселения льготных категорий граждан, как раз мы видим пример комплексного подхода к освоению земельного участка. Помимо объектов жилого назначения, вводятся и объекты социальной инфраструктуры: дороги, детские площадки. В стадии проектирования сейчас находятся объекты здравоохранения», — подчеркнул вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Сегодня рядом с новостройками появились и зеленые насаждения. Здесь торжественно высадили молодые деревья. Планируется, что до конца этого года в Красногвардейском районе сдадут еще 500 квартир. Всего же на приобретение социального жилья из городского бюджета в этом году было выделено 8 млрд рублей.