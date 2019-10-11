Экс-посол США на Украине рассказала о личном интересе Трампа в ее увольнении

Москва, 11 октября. Экс-посол США на Украине Мари Йованович заявила, что с 2018 года президент Дональд Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы снять ее с должности.

Как сообщает Washington Post, дипломат дала показания перед Палатой представителей Конгресса США. По ее словам, заместитель госсекретаря объяснил ей, в чем причина ее отставки: потеря доверия президента.

«Он также добавил, что с лета 2018 года против меня велась скоординированная кампания, и президент оказывал давление на Госдепартамент, чтобы снять меня с поста», — заявила Йованович.

В своем выступлении она также прокомментировала скандал, связанный с заявлением бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Тот, напомним, утверждал, что посол США передала ему список «неприкасаемых» для украинского правосудия. Йованович категорически опровергла данное утверждение.

Пришлось дипломату затронуть широко обсуждаемую в западных СМИ тему вокруг разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским о Хантере Байдене. По словам Йованович, «никогда не встречалась с Хантером Байденом и не разговаривала с ним ни прямо, ни через кого-либо» и не обсуждала дело фирмы Burisma.

Напомним, спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о старте официальной процедуры импичмента. Поводом для этого она назвала беседу Трампа и Зеленского. Именно в этом представители Демократической партии видят «нарушение целостности выборов». 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины.

Скандал начался с того, что The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что во время телефонных переговоров в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани. Юрист настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Трамп неоднократно отвергал обвинения в свой адрес и заявлял, что история о «давлении на Украину» была сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, так как политик баллотируется на пост президента США, а его сын якобы замешан в коррупции на Украине.