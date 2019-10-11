Правительство РФ обяжет открыть подвалы жилых домов для бездомных животных

Москва, 11 октября. Правительство России подготовило проект постановления, которое обяжет управляющие компании держать открытыми окна в подвальные помещения многоквартирных домов для доступа беспризорных животных. Об этом говорится в ответном письме вице-премьера Виталия Мутко на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В письме отмечается, что в постановлении предлагается проветривать подвалы и технические подполья многоквартирных домов посредством постоянного открытия продуха. Данная мера позволит поддерживать в подвальных помещениях необходимый температурно-влажностный режим, а также обеспечит «гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал или техническое подполье».

Стоит отметить, что Бурматов поднимал вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения многоквартирных домов в конце 2017 года. По его словам, в зимний период в закрытых подвалах гибнет большое количество бездомных животных. Парламентарий отметил, что осенью сотрудники управляющих компаний закрывают продухи подвалов, в которых находятся бездомные животные, в результате чего они гибнут от голода и обезвоживания. При этом в зимний период бездомные животные гибнут от морозов, так как не могут попасть в закрытые подвалы. Позднее Бурматов направил в правительство РФ депутатский запрос по данной проблеме.