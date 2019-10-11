Обыски прошли в доме убийцы девятилетней девочки в Саратове, пишут СМИ

Саратов, 11 октября. В доме Михаила Т., обвиняемого в убийстве девятилетней школьницы Лизы К., прошли обыски.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в пятницу в доме подозреваемого в убийстве школьницы прошли обыски.

«Нашли две флешки, три телефона и куртку: как говорят понятые, такую грязную, как будто именно в ней он совершал подкоп под гараж», — сообщают СМИ.

Жители дома, где проживал подозреваемый, опасаются за свою жизнь. Все дело в пошатнувшемся психическом здоровье матери предполагаемого убийцы. Соседи боятся, что «она может либо взорвать дом, либо повеситься».

В среду, 9 октября, третьеклассница ушла в школу и пропала. Ее искали больше суток, а в ночь на 11 октября нашли убитой в гаражах возле школы, передавала «Газета.ру». Подозреваемого в ее убийстве вычислили при проверке лиц, ранее судимых за насильственные преступления сексуального характера.

Позднее появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором зафиксирован Михаил Т., предположительно, после совершения преступления. На кадрах видно, что он после расправы с ребенком пришел на остановку общественного транспорта с пакетом. Следователям удалось установить, что в нем находилась сменная обувь Лизы. Дойдя до остановки, мужчина просто бросил пакет в небольшую мусорную урну и сел дожидаться своего автобуса.

Вечером в четверг, когда подозреваемый был задержан, жители Саратова устроили стихийный митинг, люди требовали отдать убийцу ребенка им на самосуд. На фоне трагических событий в Саратове общественность вновь стала обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь.