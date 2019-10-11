Экс-депутат Рады заявил о процветании Крыма и превращении Украины в «банку с пауками»

Киев, 11 октября. Крым после воссоединения с Россией процветает, тогда как Украина на протяжении «пяти лет бесцельности» превращается в «банку с пауками». Об этом заявил киевский оппозиционер и бывший депутат Верховной рады Василий Волга.

На своей странице в Facebook политик рассказал, что побывал на полуострове.

«Был по делам. Одним днем. Вернулся. Шок. Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму; царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу. И каждый раз меня сверлит мысль: если бы не Майдан!» — написал Волга.

Украинский оппозионер припомнил все упущенные Украиной возможности. Среди них он назвал «миллиарды, которые Россия предлагала» Украине в качестве прямых инвестиций, и совместное участие стран в проекте «Шелкового пути». По его мнению, если бы Киев удержался от «смертельного соглашения с ЕС», Украина развивалась бы и строилась, как Крым сейчас.

«Но пошло все не так. И вот сегодня Украина уже напоминает большую банку с пауками, где все пауки встали на лапки друг против друга, выставили свои зубки и приготовились к решительной схватке друг с другом», — заявил Василий Волга.

При этом в Крыму, обратил внимание экс-депутат Рады, работа кипит: строятся новые дороги, идет строительство жилья, Симферополь превращается в столицу, а Севастополь — в «город-мечту у самого моря». Волга считает, что в ближайшие три года Крым превратится в жемчужину.

«Крым продолжает строиться. И плевать ему на то, что у нас происходит», — резюмировал украинский политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под киевской юрисдикцией Крыму не было цивилизации и инфраструктуры. По его словам, в отношении полуострова со стороны Украины сейчас «в целом все сложно». В то же время Зеленский подчеркнул, что любит Крым.

Напомним, полуостров стал субъектом России в 2014 году. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев продолжает считать регион своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.