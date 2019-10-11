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Экономика

США и Китай достигли частичного торгового соглашения

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США и Китай достигли частичного торгового соглашения

Вашингтон, 11 октября. Вашингтон и Пекин достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые способны положить конец торговой войне между двумя странами. Об это сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет об уступках в сфере закупок агропродукции со стороны Китая, а также о некотором ослаблении пошлин со стороны Соединенных Штатов. На их основе, как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут более широкое соглашение.

Журналисты отметили, что договоренности предварительные и могут измениться на встрече главы Белого дома и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу. СМИ уточнили, что стороны могут также заключить валютное соглашение и договориться об отсрочке повышения торговых пошлин, запланированного на 15 октября.

США и Китай достигли частичного торгового соглашения

О торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после после вступления в силу в июле прошлого года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

По мнению американского лидера, торговый баланс между Вашингтоном и Пекином смещен в сторону Китая. Трамп также обвинил китайские компании в похищении интеллектуальной собственности США. Глава Белого дома выражал надежду, что торговая война приведет к выводу американскими компаниями своих активов из Китая.

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Источник: Bloomberg
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