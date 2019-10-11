Актер Добронравов отреагировал на новость об уходе Добрынина из «Сватов»

Москва, 11 октября. Российский актер Николая Добрынин, который играет роль Митяя в сериале «Сваты», рассказал, что покидает проект из-за постоянных насмешек и унижений над его героем со стороны персонажа Ивана Будько, которого исполняет актер Федор Добронравов. Он прокомментировал уход Добрынина.

По словам Добронравова, он был не в курсе, что коллега по сериалу собирается оставить роль.

«Он никогда ничего об этом не говорил», — рассказал актер.

9 октября Добрынин заявил, что покидает сериал «Сваты». Как рассказал актер, причиной стало то, что актер устал от издевательского сценария.

Ранее Добронравов рассказал, почему со съемками 7 сезона сериала "Сваты" есть некоторые проблемы. Из-за геополитических проблем половину сезона в течение двух лет снимали в Белоруссия. Сейчас работа приостановлена, и пока неизвестно, когда возобновится вновь.

Напомним, еще в 2017 году Добронравову запретили въезд на Украину из-за того, что он посещал Крым. По этой же причине сериал «Сваты» перестали показывать на украинском ТВ. Только спустя 2 года, в марте 2019 года, ООО «Телерадиокомпания студия 1+1» и ООО «Киноквартал» с помощью суда смогли добиться отмены запрета показа сериала на Украине.

8 октября украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил, что раз Добронравов поддерживает оккупацию Крыма, а раз война началась после того, как Крым стал частью России, это значит, что актер поддерживает убийство украинских граждан. В связи с этим режиссер высказался за запрет показа сериала на Украине, а съемки и вовсе предложил остановить.