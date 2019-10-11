Трамп дал Минфину США право ввести «мощные санкции» против Турции

Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий министерству финансов ввести «мощные санкции» против Турции. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — пояснил Мнучин.

Он также добавил, что указ Дональда Трампа позволяет Минфину США ввести существенные санкции против любых физических и юридических лиц, связанных с властями Турции​​​.

Мнучин подчеркнул, что глава Белого дома испытывает серьезную обеспокоенность в связи обеспокоенность в связи с проведением военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, которая представляет угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также для различных представителей религиозных и национальных меньшинства.

«Хотел бы подчеркнуть, что в настоящий момент мы не вводим санкции. Но, как президент сказал, он дает нам существенные права», — добавил министр.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. Эрдоган отметил, что в ходе операции турецкие военные планируют очистить приграничную с Турцией территорию Сирии от вооруженных курдских формирований.

11 октября глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии. По его словам, боевые действия в северо-восточных районах Сирии могут представлять опасность для американских военнослужащих, которые дислоцируются в этом регионе.