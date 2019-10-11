Провокаторы на незаконных акциях в Москве действовали по заранее подготовленному плану

Москва, 11 октября. Телеканал НТВ выпустил фильм-расследование под названием «Организационная протестность», посвященный прошедшим в июле-сентябре в Москве незаконным акциям так называемой оппозиции. В нем демонстрируются кадры, на которых участники несанкционированных акций вступают в схватку с полицией, применяя к стражам порядка физическую силу. По данным специалистов, самые активные участники акций, применявшие силу к правоохранителям, оказались в толпе не случайно — провокаторы как по команде заводили толпу одновременно в разных частях Москвы. Зачинщики пытались спровоцировать полицию на ответные и жесткие действия.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействиям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков уверен, что провокаторы, помимо нарушения общественного порядка, совершили преступление против общества. Их действия были направлены на дестабилизацию в обществе, в том числе на осложнение экономической обстановки, а также на создание паники и нервозности среди граждан.

«То, что беспорядки начинались в одно и то же время, оно точно также показывает, что они были четко спланированы. Все было расписано по минутам, у каждого были свои роли, были сформированы группы, лидеры этих групп, и они действовали четко по часам и по минутам», — отметил Цветков.

Политолог Армен Гаспарян заявил, что сами протесты изначально не планировались как мирные.

«Есть так называемая технология по организации так называемого уличного протеста, где это описывается буквально шаг за шагом», — пояснил он.

Поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников главы так называемого ФБК Алексея Навального, не сумевших выполнить предусмотренные законом правила, в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. «Оппозиция» устроила серию незаконных акций и митингов-концертов в Москве. Она требовала допустить к выборам своих «независимых кандидатов», которых поймали на фальсификации подписей избирателей. МГИК абсолютно законно отказал нарушившим российское законодательство в регистрации.

На незаконных акциях участники устраивали беспорядки, сотрудники московской полиции пресекали провокации и обеспечивали безопасность гостей жителей столицы.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела РФ через незаконные акции псевдооппозиционеров.

ФАН установлено, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции.

Особо показателен в этой связи факт, который также был установлен ФАН, что этим летом глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон вел тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Навального о том, как надо проводить уличные акции и противодействовать полиции.