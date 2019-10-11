Актеры из фильма «Ополченочка» попали в «черный список»​​​​​​​ Украины

Киев, 11 октября. Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров, которые снялись в фильме «Ополченочка», в список лиц, «угрожающих нацбезопасности страны».

В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры, в том числе и российских, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности». В перечень попали в частности Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. При этом список постоянно пополняется новыми личностями.

Перечень дополнили актеры из фильма «Ополченочка», который снимали на территории Луганской Народной Республики, — Мария Перн, Наталья Колоскова, Анатолий Фалинский и Юрий Миронцев. При этом министерство культуры не указало причины, по которым артистов внесли в список.

Напомним, премьера первого снятого в ЛНР полнометражного фильма «Ополченочка» состоялась в июне луганском кинотеатре «Русь». Участие в съемках приняла депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она исполнила эпизодическую роль, сыграв саму себя.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта, а также в «нормандском формате». Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.