Кирющенко отправил журналистов с вопросами о Заворотнюк в «сатанинскую церковь»

Москва, 11 октября. Режиссер и актер Алексей Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала «Моя прекрасная няня», в жесткой форме раскритиковал журналистов, спросивших его о состоянии Анастасии Заворотнюк. Артист отправил репортеров с их вопросами в «сатанинскую церковь».

Кирющенко напомнил сотрудникам прессы, что их просили не лезть в семью Анастасии Заворотнюк.

«Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!» — заявил артист, передает MK.Ru.

Журналисты пояснили, что обратились к режиссеру как к коллеге Анастасии по сериалу «Моя прекрасная няня». Несмотря на это, Кирющенко продолжил критиковать СМИ.

«В церковь обратитесь! В сатанинскую», — заявил он.

Алексей Кирющенко посоветовал журналистам «задуматься» и «поставить себя на место Насти», а также подумать «над сменой работы».

«Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего?» — спросил артист.

После этого он добавил, что разговор окончен.

Ранее семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию журналистов, что актриса якобы впала в «состояние сопора». Родные артистки также показали, как СМИ настойчиво преследуют их. Семья Заворотнюк отметила, что считает недопустимыми попытки некоторых журналистов караулить родных Анастасии у больницы или дома Заворотнюк, лезть через заборы, прорываться через посты охраны и фотографировать без спроса.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Информация в СМИ, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.