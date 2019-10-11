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Задержанная в РФ гражданка Израиля проведет 7,5 лет в колонии за контрабанду наркотиков

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Задержанная в РФ гражданка Израиля проведет 7,5 лет в колонии за контрабанду наркотиков

Москва, 11 октября. Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, заявил ее адвокат Александр Тайц.

Тайц сообщил РИА Новости, что его подзащитную приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 228 и пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотиков в значительном размере).

Адвокат подтвердил, что он собирается обжаловать приговор.

Иссахар задержали в начале апреля в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». 25-летняя девушка летела из Дели в Тель-Авив. В ее сумке нашли около девяти граммов наркотиков. Позднее экспертиза показала, что это был гашиш. Девушка находилась в СИЗО до вынесения приговора. Несмотря на то, что члены еврейской общины готовы были предоставить жилье или внести залог, суд отказался отпускать ее под залог или под домашний арест.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naama Issachar (@_inaama)

Иссахар в суде признала свою вину в хранении наркотика. При этом она категорически отрицала факт контрабанды.

По данным пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава израильского кабмина обсуждал дело Иссахар с российским президентом Владимиром Путиным. Нетаньяху обратился российскому лидеру с просьбой смягчить наказание и условия содержания Иссахар.

Ранее в четверг сообщалось, что пассажир в московском аэропорту «Шереметьево» пронес пистолет на борт самолета. Из-за инцидента было принято решение прервать полет, борт приземлился в Ростове-на-Дону. При этом пассажир сам сообщил бортпроводнице, что забыл сдать травматический пистолет. После посадки его доставили в дежурную часть, сообщала «Газета.ру»

Администрация «Шереметьево» начала внутреннюю проверку. В пятницу выяснилось, что сотрудника воздушной гавани, который пропустил пассажира с пистолетом на рейс, отстранили от работы до завершения расследования. В «Шереметьево» усилили контроль за работой инспекторов досмотра.

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Источник: РИА Новости
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