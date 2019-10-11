Задержанная в РФ гражданка Израиля проведет 7,5 лет в колонии за контрабанду наркотиков

Москва, 11 октября. Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, заявил ее адвокат Александр Тайц.

Тайц сообщил РИА Новости, что его подзащитную приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 228 и пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотиков в значительном размере).

Адвокат подтвердил, что он собирается обжаловать приговор.

Иссахар задержали в начале апреля в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». 25-летняя девушка летела из Дели в Тель-Авив. В ее сумке нашли около девяти граммов наркотиков. Позднее экспертиза показала, что это был гашиш. Девушка находилась в СИЗО до вынесения приговора. Несмотря на то, что члены еврейской общины готовы были предоставить жилье или внести залог, суд отказался отпускать ее под залог или под домашний арест.

Иссахар в суде признала свою вину в хранении наркотика. При этом она категорически отрицала факт контрабанды.

По данным пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, глава израильского кабмина обсуждал дело Иссахар с российским президентом Владимиром Путиным. Нетаньяху обратился российскому лидеру с просьбой смягчить наказание и условия содержания Иссахар.

Ранее в четверг сообщалось, что пассажир в московском аэропорту «Шереметьево» пронес пистолет на борт самолета. Из-за инцидента было принято решение прервать полет, борт приземлился в Ростове-на-Дону. При этом пассажир сам сообщил бортпроводнице, что забыл сдать травматический пистолет. После посадки его доставили в дежурную часть, сообщала «Газета.ру».

Администрация «Шереметьево» начала внутреннюю проверку. В пятницу выяснилось, что сотрудника воздушной гавани, который пропустил пассажира с пистолетом на рейс, отстранили от работы до завершения расследования. В «Шереметьево» усилили контроль за работой инспекторов досмотра.