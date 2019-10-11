Премьер Эфиопии стал нобелевским лауреатом – соотечественники украшают авто его портретом

Нобелевскую премию мира присудили молодому премьер-министру Эфиопии. 43-летний Абий Ахмед Али за полтора года на посту главы правительства поставил точку в затянувшемся конфликте между Эфиопией и Эритреей. Как к Ахмеду Али относится народ, почему премия не досталась популярной юной экоактивистке Грете Тунберг – в материале Федерального агентства новостей.

От вождя аборигенов до школьницы

11 октября стало известно, кто получит Нобелевскую премию мира 2019 года. На международную награду претендовали люди разного возраста и рода деятельности. Среди фаворитов премии журнал Time назвал в том числе вождя бразильских аборигенов Раони Метуктире. Ему под 90 лет, всю жизнь он защищал тропический лес Амазонки. Одним из главных претендентов считали и 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг, прославившуюся школьными протестами во имя борьбы за экологию и недавней эмоциональной речью с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что в XXI веке Нобелевская премия мира чаще всего вручалась людям, не имеющим отношения к делу мира. Малькевич негативно отозвался о включении в список претендентов на премию премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

«Оказывается, теперь можно претендовать на Нобелевскую премию мира за то, что она выражала сочувствие пострадавшим в том диком теракте в Крайстчерче. Но что она сделала-то? Просто утешала людей», – подчеркнул эксперт.

Кому присудили награду

Премию решили присудить африканскому политику, продемонстрировавшему умение улаживать политические межгосударственные конфликты. В 2018 году он встретился с руководством Эритреи, двухдневный саммит завершился подписанием мирного договора, поставившего точку в конфликте по поводу контроля над приграничными территориями. Также Абий Ахмед Али стал посредником в разрешении конфликта в Судане. По мнению Александра Малькевича, на фоне остальных фаворитов Абий Ахмед Али выглядит как человек, которому эту высокую награду присудили абсолютно заслуженно.

«Абий Ахмед Али, который реально смог установить мир между Эфиопией и Эритреей, уладил конфликт между странами. Он еще и выступил в последние месяцы в разрешении конфликта в Судане и разрешил его. Это человек, который наводит у себя порядок у себя в Эфиопии, причем порядок интеллигентный – власть твердая, но при этом премьер-министр проводит определенную либерализацию. Он заслуженно получил премию, потому что он как раз занимался установлением мира в своей стране и с двумя соседями – мир с Эфиопией и мир в соседнем Судане», – оценил ситуацию собеседник Федерального агентства новостей.

Народная любовь

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в мае 2019 года лично общался с премьером Эфиопии на Конгрессе ЮНЕСКО в Аддис-Абебе. Эксперт поделился своими впечатлениями.

«Я не просто с ним общался, а видел, как к нему относятся люди. Всемирные дипломаты, представители СМИ разных африканских стран – все ломились к нему делать селфи. Он популярен в Африке. А как он популярен в Эфиопии! И в Аддис-Абебе, и на сельских улицах я видел десятки машин, где на боковых стеклах, на задних стеклах были его портреты», – рассказал Александр Малькевич.

А как же Грета?

Юная Грета Тунберг в последнее время является не только экоактивисткой, но и медийной личностью. Однако Нобелевскую премию мира ей не присудили. Собеседник Федерального агентства новостей не исключил, что Тунберг могут вручить эту высокую награду позже, если она продолжит выступать и появляться на тематических международных конференциях и других крупных мероприятиях.