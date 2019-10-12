Сирия, 12 октября. Пятеро боевиков ИГ1* бежали из тюрьмы курдов в городе Камышлы. Не меньше 12 мирных жителей убиты в Ракке и Хасаке в результате действий турок. Родственники террористов пытаются выбраться из лагеря «Аль-Хол» под шум наступления Анкары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили на обстрелы джихадистов к юго-западу от Идлиба ударами с воздуха.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с турками открыли огонь по Кобани, вынудив жителей бежать в Айн-Иссу; предприняла попытку штурма Ад-Дербасии.

Курды: обстреляли ресторан, в котором находились журналисты, в турецком городе Нусайбин; подверглись ударам турецкий войск и их наемников к северу от Алеппо; пытаются успокоить беспорядки в лагере «Аль-Хол», устраиваемые родственниками террористов.

«Исламское государство»1 (ИГ): вернуло пятерых боевиков, которые смогли сбежать из тюрьмы SDF**** в Камышлы.

Армия Турции: убила как минимум 12 мирных жителей на северо-востоке САР; столкнулась с недовольствами населения операцией «Источник мира» в Тель-Абъяде.

Провинция Алеппо

Согласно данным Rojava Information Center, силы турецкой военной операции «Источник мира», базирующиеся в городе Джараблус на северо-востоке провинции Алеппо, открыли огонь по противоположному берегу реки Евфрат, удерживаемому курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Под обстрелом оказался город Кобани. В результате многие местные жители были вынуждены оставить свои дома и бежать в Айн-Иссу, находящуюся в соседней провинции Ракка.

Артиллерийские дивизионы армии Турции ударили по расположениям курдов на территории стратегического аэродрома «Минаг» и в близлежащем поселении Аль-Алкамия к северу от Алеппо, передает Step News Agency. Данный анклав YPG на северо-западе САР остается после предыдущего наступления Анкары «Оливковая ветвь», основная часть новой операции между тем сейчас разворачивается к востоку от Евфрата.

Провинция Идлиб

По сведениям Aleppo Media Center, самолеты ВВС САР провели бомбардировку укрепленных районов джихадистов в окрестностях города Кафр-Набель, расположенного к юго-западу от Идлиба. Информация о масштабе урона, нанесенного исламистам, в настоящий момент выясняется. В этой местности дислоцируются преимущественно боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** (деятельность запрещена в РФ) и связанных с «Ан-Нусрой» группировок. Данные крайне радикальные бандформирования постоянно нарушают перемирие, из-за чего правительственные силы вынуждены принимать ответные меры.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абъяд в северной части Ракки прошли две массовые демонстрации граждан против Турции, пишет Rojava Information Center. Участники митингов требовали, чтобы Анкара остановила незаконное вторжение на суверенную территорию САР и перестала обстреливать окраины приграничного населенного пункта. По их словам, турки и подконтрольные им банды боевиков-исламистов вели огонь, в частности, по городским кварталам из тяжелой артиллерии.

Международный комитет Красного Креста заявил о гибели не меньше 12 гражданских лиц в результате атак в рамках операции «Источник мира» за последние два дня. Еще как минимум 33 человека получили ранения. Жертвами турецкой агрессии стали сирийцы преимущественно в провинциях Ракка и Хасака.

Провинция Хасака

Дислоцирующиеся на окраинах приграничного города Камышлы бойцы Сирийских демократических сил (SDF) обстреляли турецкий Нусайбин. Под огнем, в частности, оказался один из местных ресторанов, в котором на тот момент находились журналисты, передает военный источник в Twitter (@pinarharekati). Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Войска Турции при поддержке боевиков Сирийской свободной армии (ССА) предприняли попытку штурма населенного пункта Ад-Дербасия, который находится у самой границы между Рас Аль-Айном и Камышлы. В результате, по информации курдских информагентств, в предместьях города огнем турок и их союзников были убиты две местные жительницы.

Тысячи родственников террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) пытаются разжечь беспорядки в лагере «Аль-Хол», воспользовавшийся ослабившейся охраной на фоне турецкого наступления, чтобы выбраться с территории пункта временного размещения, пишет Hawar News Agency. В настоящее время бойцы SDF стараются усилить свои опорные пункты в лагере. Между тем агентство Reuters сообщает, что из тюрьмы курдов в Камышлы в результате обстрела со стороны Турции сбежали пять членов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.