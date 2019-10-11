Глава Пентагона решительно призвал Турцию остановить операцию в Сирии

Вашингтон, 11 октября. Глава Пентагона Марк Эспер призвал власти Турции прекратить проведение военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

Эспер провел телефонные переговоры с главой министерства обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которых призвал турецкую сторону прекратить военную операцию в Сирии.

«Эспер решительно призвал Турцию прекратить нынешние действия на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона подчеркнул, что проведение турецкой военной операции на территории Сирии представляет опасность для американских военнослужащих, которые дислоцируются на северо-востоке САР. Эспер также добавил, что действия Анкары в Сирии ставят под угрозу «успехи в борьбе» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), которые «были достигнуты международной коалицией во главе с США».

«Эспер ясно дал понять, что США выступают против несогласованных действий Турции, поскольку они ставят под угрозу прогресс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ», — добавили в ведомстве.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале проведения военной операции в северо-восточных районах Сирии. По его словам, Анкара намерена очистить приграничную с Турцией сирийскую территорию от вооруженных курдских формирований.

В первый день проведения операции Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по сирийским городам Рас-аль-Айн, Телль-Абъяд и Айн Исса. Позднее курдские вооруженные формирования нанесли минометный удар по турецкому городу Нусайбин, который расположен на границе с Сирией.

Стоит отметить, что еще до начала военной операции в министерстве обороны США обращали внимание Анкары на то, что боевые действия на северо-востоке Сирии могут оказать негативное влияние ситуацию в регионе. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп приказал американским военным в Сирии не препятствовать проведению турецкой операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.