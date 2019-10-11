Донбасс хочет выяснить у Киева причину саботажа разведения сил

Донецк, 11 октября. Сегодня, 11 октября, у Украины был последний день, чтобы опомниться и выполнить ранее взятые на себя обязательства по разведению сил в Донбассе. Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Руслан Якубов.

По его словам, теперь судьбу мирного урегулирования будет решать контактная группа в Минске на заседании 15 октября.

«Сегодня был третий день согласно графику, который утвержден в Минске 1 октября. Этот план предусматривал три дня — 9, 10 и 11 октября — на устранение нарушений разведения техники и вооружений на участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Таким образом, сегодня была последняя, третья попытка», — сказал Якубов.

По словам собеседника ФАН, со стороны ДНР и ЛНР Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не зафиксировала никаких нарушений в пределах участка разведения. Все зафиксированные нарушения — порядка 50 — допустили украинские военные.

Якубов напомнил, что ранее развод сил на участках в Петровском и Золотом был реализован 7 октября 2016 года. Впервые нарушения там зафиксировали в марте 2018 года.

«С тех пор ВСУ заняли более 50% участка, перейдя даже ту линию, которая когда-то принадлежала нам. Сегодня был последний день, чтобы Украина опомнилась и выполнила ранее взятые на себя обязательства. К сожалению, сегодняшний день также не увенчался успехом. Со стороны ДНР была выпущена сигнальная ракета белого цвета, но ответной реакции со стороны Украины не последовало. Таким образом, Киев в очередной раз сорвал ранее достигнутые договоренности», — сообщил глава представительства ДНР в СЦКК.

Что же касается дальнейшей судьбы графика разведения сил, то ее определит контактная группа в Минске на предстоящей встрече 15 октября.

«В дальнейшем, вероятно, будут назначаться новые сроки», — добавил Якубов.

СММ ОБСЕ, которая зафиксировала готовность ДНР и ЛНР к разведению сил, техники и вооружений и неготовность украинской стороны, так же, как и республики, будет поднимать этот вопрос на переговорах. Якубов отметил, что Донбасс хочет выяснить у Киева причину саботажа отвода сил.

«Необходимо будет выслушать украинскую сторону. Республики хотят получить ответ на единственный вопрос: по каким причинам Украина не выполнила свои обязательства? Исходя из той риторики, которая имеет место в украинском в медиапространстве, — в особенности от официальных лиц, в том числе от президента Украины, — по всей вероятности, Киев и не планировал выполнять договоренности. Украина сама очень хотела, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась, но сочла возможным саботировать выполнение намеченного плана», — объяснил собеседник ФАН.

Что же касается семи дней тишины, о которых говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко, то применительно к участкам в районе Петровского и Золотого они не должны применяться, и это отдельно оговаривалось в Минске.

«Дело в том, что на обоих этих участках ранее уже отводились силы и средства, и теперь речь идет об устранении нарушений, ранее допущенных украинской стороной», — пояснил Якубов.

7 октября должен был начаться «день ноль», когда Киев и республики Донбасса должны были уведомить СММ ОБСЕ о готовности к разведению сил, предоставив ей исходную информацию о местонахождении своих сил и средств в зоне участков разведения. С 9 октября должны были начаться практические действия сторон по устранению нарушений. 11 октября стал заключительным днем, когда у украинской стороны была такая возможность. Однако он так и не увенчался успехом.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, которая была позже переименована в «ООС», против Донецкой и Луганской народных республик. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.