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Новости Сирии

Пять человек погибли при взрыве в сирийском Камышлы

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Пять человек погибли при взрыве в сирийском Камышлы

Камышлы, 11 октября. Пять человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийском городе Камышлы, еще 16 получили ранения. Об этом сообщили местные СМИ.

«Число жертв взрыва в Камышлы на улице Мунира Хабиба составило пять человек, раненых — 16», — рассказали журналисты.

При этом курдские службы безопасности сообщили о трех жертвах и девяти пострадавших.

Напомним, в минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдского ополчения на территории сирийской республики, она получила название «Источник мира».

Сирийское правительство со своей стороны раскритиковало решение турецкого лидера, назвав его нарушением международного права. Министерство иностранных дел страны подтвердило свою решимость противостоять турецкой агрессии всеми законными средствами

Как сообщал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, восемь человек погибли и 20 человек получили ранения в результате обстрелов ВС Турции, произошедших в Камышлы, Дербасии и Рас-аль-Айне на севере провинции Хасака. Были повреждены важные объекты инфраструктуры, в том числе плотины, электростанции и водопроводные станции, которые обеспечивают жизнь миллионам жителей.

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Источник: Sham FM
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