Сирия, 12 октября. Турецкое Минобороны сообщило об уничтожении почти 350 курдских радикалов. Представитель Отрядов женской самообороны (YPJ) заявила о потере доверия к США. ВС Турции выбили курдов из 20 деревень на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: осуществили боевые вылеты на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия»: заявляла о захвате КПП курдов у города Рас Аль-Айн в Хасаке; лишилась девяти исламистов в результате засады SDF на севере САР.

Курды: обстреливали подконтрольные протурецким боевикам территории в Африне; оказались под огнем исламистов к западу от Манбиджа; принуждают жителей провинции Дейр-эз-Зор выходить на митинги против операции Турции; признали потерю 22 бойцов; столкнулись с попытками бегства членов семей ИГ1 из «Аль-Хола».

Международная коалиция: патрулировала территории на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из своих высокопоставленных лидеров при взрыве в городе Салькин в Идлибе.

ВС Турции: лишились пяти солдат в боях с курдами на севере САР; провели боевые вылеты на сирийско-турецкой границе; захватили 20 поселений в приграничных районах Сирии; заявили о нейтрализации 342 курдских бойцов за время операции «Источник мира».

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в северной части Алеппо вновь вспыхнули вооруженные столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и протурецкими боевиками. Как передавал на своей странице военный источник в сети Twitter (RadioAlKul), курды вели огонь по Африну, а также обстреливали города Азаз и Мареа, что привело к ранению по меньшей мере трех местных жителей. Twitter-канал (dersi4m) сообщал о том, что исламисты незаконных бандгрупп, в свою очередь, атаковали курдских радикалов вблизи деревень Сикерие, Улашли, Кебле-Хемра, Тиль-Торин и Бозакс на западе от Манбиджа.

Поступали данные о внезапной стрельбе в поселении Шеварга в кантоне Африн. Об этом заявлял военный источник в Twitter (alEtihad_Press), не уточняя подробностей произошедшего.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне вновь обострилась обстановка на линии соприкосновения сил между правительственными войсками и «демократическими силами». Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), объединенные патрули курдов и коалиции осуществляли мониторинг обстановки поблизости от населенного пункта Ас-Сальхия, который находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). В то же время поступали данные об авиаударах ВВС возглавляемой США коалиции недалеко от поселения Аль-Хуссейния, которое также располагается в данном районе. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Поступали данные о том, что курды принуждали влиятельных жителей Восточного Дейр-эз-Зора выходить на демонстрации против турецкого вторжения. Как передавал военный источник в сети Twitter (EuphratesPost), их обязали приходить на митинг в традиционных арабских одеждах и приводить с собой по пять человек.

Провинция Даръа

Оппозиционные СМИ публиковали сообщения о взрыве на магистрали Анхиль — Джасим, который якобы прогремел в момент следования российских военных полицейских и привел к ранению нескольких человек. Официальные новостные порталы данную информацию до сих пор не подтвердили.

Между тем стало известно о возвращении в Сирию более тысячи мирных жителей, которые пребывали в лагерях для беженцев в соседних странах во время оккупации их родных населенных пунктов исламистами. 418 из них прибыли из Ливанской Республики, еще 651 сириец въехал со стороны Иордании.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба накануне вновь фиксировались боевые вылеты сирийской авиации. Согласно информации военного источника в сети Twitter (JettGoldsmith), ВВС САР работали в местах базирования радикальных бандформирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***.

Сообщалось о взрыве заминированного автомобиля в населенном пункте Салькин, расположенном на северо-западе региона недалеко от границы с Турцией. Владельцем транспортного средства являлся один из высокопоставленных членов альянса «Тахрир Аш-Шам», он и находился внутри на момент взрыва. До сих пор неизвестно, какая из антиправительственных группировок несет ответственность за организацию теракта.

Провинция Ракка

Турецкие войска продолжили продвигаться на севере САР в рамках операции под названием «Источник мира». Военный источник в сети Twitter (op_shield) передавал, что под контроль ВС Турции перешли населенные пункты Ад-Диму и Телль-Дубан поблизости от Тель-Абьяда. По информации турецкого Минобороны, под огнем курдских радикалов погибли пять солдат армии Республики.

В течение дня турецкие ВВС наносили авиаудары по военным объектам Отрядов народной самообороны (YPG) и других курдских бандгрупп недалеко от деревни Хаммам Тюркман. Артиллерия армии Турции также обстреливала укрепрайоны противника.

Между тем представитель Отрядов женской самообороны (YPJ) Несрин Абдулла заявила о том, что курды намереваются обратиться за помощью к сирийским властям, поскольку США утратили их доверие. Как известно, президент США Дональд Трамп распорядился о выводе американских подразделений из приграничных районов после заявления Турции о готовности к наступлению.

Во второй половине дня турецкие ВВС атаковали позиции «демократической армии» в районе города Сулук. Позднее также стало известно о захвате турками 20 деревень, расположенных недалеко от границы в Ракке и Хасаке.

Провинция Хасака

В северной части региона на протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между SDF и войсками Турции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (SonKaleTurkiye2), турки стягивали кольцо вокруг города Рас Аль-Айн. Курды, в свою очередь, организовали засаду, уничтожив девять протурецких исламистов, и заявили, что сведения о стремительном продвижении ВС Турции являются преувеличенными. Фиксировались перестрелки в районе городов Дерик и Камышлы. Во время обстрелов последнего было частично разрушено здание христианской церкви.

Сирийцы продолжили покидать зону боевых действий. Около ста тысяч местных жителей были вынуждены бежать. Как отмечалось, многие из них перебрались на территорию Ирака.

Информационный портал Anadolu Agency опубликовал данные турецкого Минобороны, в соответствии с которыми за время операции, то есть за последние три дня, были ликвидированы 342 курдских радикала. СМИ, подконтрольные курдам, в свою очередь, подтвердили потерю лишь 22 бойцов.

Поступали данные о нарастании напряженности в лагере «Аль-Хол». По данным операционного штаба SDF, члены семей террористов «Исламского государства»1 предпринимают попытки бежать ввиду передислокации курдских отрядов на север региона.

К вечеру прогремел взрыв в городе Камышлы. Twitter-канал (RojavaIC) передавал, что были подорваны три автомобиля, в результате чего один человек погиб. Ответственность за установку СВУ взяли на себя террористы ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.