Сирия, 11 октября. Террористы ИГ1 организовали мощный взрыв в городе Камышлы в Хасаке. Еще четыре турецких солдата погибли в столкновениях с курдами на севере Сирии. В лагере «Аль-Хол» были арестованы пять жен ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению террористов на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская национальная армия»: понесла потери в столкновениях с курдами на севере Хасаки.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрыва в городе Камышлы в Хасаке.

Курды: открыли огонь по городу Азаз в северной части Алеппо; задержали пять жен террористов ИГ в лагере «Аль-Хол».

ВС Турции: захватили 20 деревень на севере Ракки и Хасаки; лишились четырех солдат во время боев с курдами в приграничных районах САР.

Провинция Алеппо

Одновременно с боевыми действиями на северо-востоке Сирии активизировались столкновения между курдами и протурецкими боевиками в Алеппо. Согласно информации военного источника в сети Twitter (OGNreports), артиллерия «Демократических сил Сирии»**** (SDF) открыла огонь по городу Азаз из ракетных установок. Данные о возможных убитых или раненых среди местных жителей пока уточняются. Напомним, в первой половине дня под ударом курдских радикалов также оказался населенный пункт Мареа, жертвами обстрела которого стали три человека.

Тем временем в населенном пункте Баб Ас-Салам, находящемся у границы с Турцией, состоялась демонстрация жителей, которые высказались в поддержку турецкой операции в Северной Сирии. Об этом сообщает Twitter-канал (NoorNahas1). Однако неизвестно, являются ли участники акции протеста добровольцами или пришли под натиском исламистов. Напомним, ранее поступали сведения о том, что курды выгоняют на митинги сирийцев из Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают данные о новой вылазке террористов «Исламского государства» в юго-восточной части провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), боевики организовали нападение в безлюдном районе Сирийской пустыни недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.

Между тем поступают неподтвержденные сведения о боевых вылетах ВВС международной коалиции северо-восточнее административного центра региона. Тот же источник заявляет об авиаударах самолетов западного альянса в районе города Ас-Сальхия, который располагается на левом берегу Евфрата. Напомним, в первой половине дня сообщалось о вылетах неизвестной авиации в данном районе.

Провинция Ракка

Появились новые данные о ходе военной операции ВС Турции под названием «Источник мира». Telegram-канал (turkeyabout) сообщает о том, что турецкие войска захватили 20 деревень вокруг городов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн. Отмечается, что пока официально было объявлено о тринадцати. В числе прочих, под контроль вооруженных сил Турции перешли населенные пункты Махрабль и Айн-Арус .

Во время столкновений турки потеряли четверых военнослужащих. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (warjournal), их звали Абдулхамед Бильген, Огузхан Эрдоган, Юнус Мерьмер и Хаджи Бебек. О месте их гибели пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Вооруженные столкновения продолжаются в районе Рас Аль-Айна, расположенного вблизи границы с Турцией. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers), турки и выступающие на их стороне исламисты «Сирийской национальной армии» практически полностью осадили город. Отмечается, что оттуда не выпускают ни курдов, ни гражданских лиц.

Также разворачиваются бои за населенный пункт Тель-Халаф. По информации курдского Twitter-канала (RojavaNetwork), во время столкновений были ликвидированы по меньшей мере 19 протурецких джихадистов. Кроме того, курды заявили об уничтожении бронетранспортера радикалов.

Не утихают волнения в лагере «Аль-Хол», где содержится большое количество членов семей террористов «Исламского государства». Стало известно, что поселенцы совершили нападение на сотрудников курдской «милиции» «Асайиш». Инцидент привел к аресту пяти жен или вдов боевиков ИГ.

Поступили данные о мощном взрыве в городе Камышлы. Как передает военный источник в Twitter (RojavaIC), детонировали три автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF), в которых находились боеприпасы. Как минимум один человек погиб, более пяти были ранены. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.