Неизвестный напал с ножом на главного редактора уральского СМИ

Екатеринбург, 11 октября. В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на главного редактора «Европейско-Азиатских Новостей» Александра Кириллова. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

«Со словами «пропади оно все пропадом» какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина», — написал в посте в социальной сети Кириллов.

Он объяснил, что с его здоровьем все в порядке, он не получил ранений и уточнил, что «даже куртка не порезана».

По словам Кириллова, это было «осеннее нападение» неизвестного «психа».

«Просто человек подошел и попытался сделать не очень убедительный выпад», — рассказал он корреспонденту «Ura.ru».

Будет ли проводиться проверка по этому инциденту — неизвестно.

Кириллов рассказал руководителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых, что не будет писать о случившемся заявление в полицию, потому что ситуация завершилась благополучно.

«Тем не менее, информация по данному факту передана в дежурную часть УМВД по Екатеринбургу для принятия необходимых мер реагирования», — отметил пресс-секретарь.

В разговоре с Горелых Кириллов также сказал, что не связывает данный инцидент со своей профессиональной журналистской деятельностью.

Александр Кириллов до 2016 года занимал должность шеф-редактора «Ura.ru». Позднее он занял аналогичную позицию в информагентстве «Европейско-Азиатские Новости».