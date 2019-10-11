Актер Арсений Курченков умер от инфаркта во время спектакля в Казани

Казань, 11 октября. Заслуженный артист Республики Татарстан Арсений Курченков скончался прямо на сцене во время спектакля в Казанском театре юного зрителя.

Автор и исполнитель песен скоропостижно умер в возрасте 42 лет. Инцидент произошел 10 октября, сообщили в ТЮЗе. По предварительным данным, он скончался от инфаркта. Приехавшие на вызов медики не смогли спасти Курченкова.

Ведущий артист театра играл Степана Верховенского в пьесе «Бал.Бесы» по роману Федора Достоевского. Смерть коллеги стала шоком для актеров, но они доиграли спектакль до конца.

На официальной странице Казанского театра «Вконтакте» сообщается, что Курченков был ярким талантливым актером и великолепным музыкантом.

«Артист блестяще сыграл целую галерею таких образов: Сергей в спектакле «Любовь людей», Джекки Чесней – «Здравствуйте, я Ваша тетя!», Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», роль Бретера в спектакле «Выстрел», — говорится в сообщении.

В связи со смертью Курченкова в театре отменили все постановки на ближайшие несколько дней.

Гражданская панихида состоится 12 октября в 12.00 в здании Казанского ТЮЗа. Курченкова похоронят в воскресенье в поселке Дербышки.

По данным региональных СМИ, у Курченкова осталась беременная супруга.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов.