Билан объяснил, почему никогда не женится

Москва, 11 октября. Российский певец, заслуженный артист России Дима Билан лишил своих поклонниц надежды увидеть кумира перед алтарем. По словам музыканта, к институту брака он относится негативно и не собирается жениться никогда.

Певец держит в секрете свою личную жизнь. Несмотря на многочисленные слухи, доподлинно никому не известно, с кем на самом деле живет победитель Евровидения-2008. В новом выпуске шоу «Алена, блин!» Билан признался, что сейчас влюблен, однако личность любимо человека не раскрыл. Певец только уточнил, что это человек примерно одного с ним возраста.

«Я влюбляюсь в душу», — так Билан описал своего любимого человека.

При этом на вопрос ведущей, когда же все-таки певец женится, Билан категорически ответил: «Никогда».

«Кто это придумал? Когда это придумали? После революции? Все женятся, а потом что они делают? Зачем? Если можно дать все, что якобы обещают дать, стоя в ЗАГСе… Я против института брака», — заявил он.

Напомним, Билан участвовал в Евровидении дважды — в 2006 и 2008 году, когда он занял второе и первое места соответственно. В шоу он заявил, что не исключает своего третьего участия в песенном конкурсе, передает «Газета.ру». Отвечая на вопрос, почему он до сих пор остается единственным российским представителем, победившим на Евровидении, артист объяснил это «совпадением и совокупностью многих факторов».

Отметим, в сентябре Билан оказался в центре скандала после выступления в Самаре на Дне города. Зрители опубликовали в Сети ролики, на которых было запечатлено странное поведение Билана во время концерта. По их данным, в ходе выступления Билан издавал невнятные звуки вместо пения. После этого Билан признался, что перед началом концерта он «немного выпил». 29 сентября Билан вновь посетил Самару с концертом и извинился перед зрителями.