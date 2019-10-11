Волочкова показала, как выглядит после ночи с мужчиной

Москва, 11 октября. Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что счастлива в новых отношениях. В своем аккаунте в Instagram артистка опубликовала новый снимок, сопроводив его провокационной надписью.

Балерина показала подписчикам, как выглядит после ночи с мужчиной. На фото Волочкова запечатлена лежащей под одеялом. Одета артистка в домашний костюм, а ее волосы слегка взлохмачены. В «карусели» этой публикации также можно увидеть фотографию белых роз.

«Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины — это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам, — тоже», — написала Волочкова под фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Окт 2019 в 12:43 PDT

Ранее стало известно, что Волочкова выбежала в слезах со съемок шоу «Звезды сошлись», когда разговор в студии телеканала зашел о певице Наталье Ветлицкой и олигархе Сулеймане Керимове. Балерина рассказывала, что первая ее беременность была от Керимова. При этом ребенка она потеряла.

Волочкова одна воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну. По словам артистки, отцом девочки является предприниматель Игорь Вдовин. Волочкова заявляла, что настаивала на том, чтобы ребенок больше общался со своим отцом, поскольку Ариадне это необходимо. Однако Вдовин, по заявлению бывшей примы Большого театра, с дочерью видится крайне редко.