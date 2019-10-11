США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение

Вашингтон, 11 октября. Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение. Такое решение принял министр обороны Марк Эспер после запроса от Центрального командования США.

Как сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, в Саудовской Аравии развернут еще две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Пентагон также подтвердил передислокацию трех тысяч военных.

О принятом решении Эспер уже сообщил властям Саудовской Аравии.

«США не стремятся к конфликту с иранским режимом, но мы сохраним мощный военный потенциал в регионе, который готов будет отреагировать на любой кризис», — говорится в сообщении Пентагона.

"It is clear that the Iranians are responsible for the recent attacks on Saudi Arabian oil facilities. Our international partners agree-including the United Kingdom, France, and Germany." pic.twitter.com/jwYR4dXeIa — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) 11 октября 2019 г.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. Поддержала эту позицию арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тегеран же все обвинения отвергает, пишет Infox.ru.

При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что мощная группировка противовоздушной обороны (ПВО) США в Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам королевства. Причиной в ведомстве назвали низкую эффективность ЗРК.