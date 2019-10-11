Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение

44
0 Оставить комментарий

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение

Вашингтон, 11 октября. Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение. Такое решение принял министр обороны Марк Эспер после запроса от Центрального командования США.

Как сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, в Саудовской Аравии развернут еще две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Пентагон также подтвердил передислокацию трех тысяч военных.

О принятом решении Эспер уже сообщил властям Саудовской Аравии.

«США не стремятся к конфликту с иранским режимом, но мы сохраним мощный военный потенциал в регионе, который готов будет отреагировать на любой кризис», — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы.

Вашингтон заявил, что никаких свидетельств атаки из Йемена нет, и обвинил в произошедшем Иран. Поддержала эту позицию арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Тегеран же все обвинения отвергает, пишет Infox.ru.

При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что мощная группировка противовоздушной обороны (ПВО) США в Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам королевства. Причиной в ведомстве назвали низкую эффективность ЗРК.

infox - new
Источник: Пресс-служба Пентагона
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров