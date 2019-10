США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение

Вашингтон, 11 октября. Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение. Такое решение принял министр обороны Марк Эспер после запроса от Центрального командования США.

Как сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман, в Саудовской Аравии развернут еще две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Пентагон также подтвердил передислокацию трех тысяч военных.

О принятом решении Эспер уже сообщил властям Саудовской Аравии.

"It is clear that the Iranians are responsible for the recent attacks on Saudi Arabian oil facilities. Our international partners agree-including the United Kingdom, France, and Germany." pic.twitter.com/jwYR4dXeIa